Battaglia legale in tribunale per il capannone "abusivo", dipendente condannato a risarcire il Comune di Passignano sul Trasimeno

La Corte dei conti dell’Umbria ha condannato un dipendente del Comune di Passignano sul Trasimeno a risarcire l’ente con 12.857,65.

La Procura contabile aveva citato il dipendente, difeso dall’avvocato Stefano Goretti, imputandogli un danno erariale “quantificato in 45.367,27 euro, in tesi derivante dalla gestione di una serie di procedimenti edilizi e urbanistici”. In particolare veniva contestato un primo permesso di costruire del 22 settembre 2009, riguardante la realizzazione di un capannone artigianale contro la quale un confinante aveva proposto diverse azioni legali, con tanto di annullamento di permessi e nuovi rilasci in deroga e un “contenzioso amministrativo, che ha visto il Comune sempre soccombente in diverse occasioni”. La vicenda era culminata nella sentenza del Tribunale amministrativo che stabiliva il diritto ad un risarcimento di centinaia di migliaia di euro per danni commerciali e concorrenza sleale, in quanto il capannone serviva per un’attività simile a quelle del vicino.

La Procura contabile ritiene che le condotte del convenuto responsabile abbiano generato due componenti di danno erariale, in particolare: le spese sostenute dal Comune per la difesa in giudizio, pari a 24.274,77 euro e l’adozione dei provvedimenti dichiarati illegittimi, quantificato dalla Procura in 21.092,50 euro”. Tra prescrizioni e rivalutazioni, la Procura aveva infine chiesto una condanna al pagamento di 15.169,05 euro.

Secondo i giudici “vengono in rilievo un primo permesso di costruire, una variante e, infine, un secondo permesso in sanatoria” per realizzare un insediamento industriale, quando “l'area in questione avrebbe invece dovuto essere adibita a scopi pubblici nel settore dei trasporti”. La condotta del dipendente, quindi, “va ben oltre la mera colpa, in quanto il convenuto ha ripetutamente e deliberatamente perseverato nella stessa scelta, nonostante il susseguirsi di pronunce giudiziarie di segno negativo per il Comune” e che ha portato agli “incrementi dei costi e dello spreco assolutamente evitabile di risorse pubbliche”. Appare quindi provato il dolo e il “danno deriva dalla distrazione delle energie lavorative del dipendente dai suoi compiti istituzionali, verso attività di carattere illecito, con la conseguente disutilità” delle prestazioni lavorative.

Il collegio ha considerato “congrua la quantificazione operata dalla Procura” per quanto riguarda il danno principale, quantificato in 10.546,25 euro, ma ha rivalutato quello relativo alle spese, in quanto non dipendeva da lui “la scelta del Comune di provvedere alla propria difesa in giudizio”, limitandola a 2.311,40 euro. Con la condanna del convenuto a pagare 12.857,65 euro al Comune di Passignano sul Trasimeno.