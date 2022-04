LA PERIFERIA Ponte Pattoli non è più ai confini dell'impero: nuovo Cva, campo sportivo moderno, piano strade e la nuova scuola

Ponte Pattoli potrà contare su un nuovo Cva a norma e un campo sportivo moderno per garantire l'attività sportiva alle società del territorio. Il taglio del nastro, dopo i lavori per 300mila euro, è stato salutato positivamente dai giovani e dai cittadini della frazione perugina che da tempo attendeva di riprendersi questi luoghi fondamentali per la comunità. Un intervento che si aggiunge agli oltre 4 chilometri di tratti di strada risanati per garantire la sicurezza stradale. +

Ma il sindaco Romizi ai cittadini ha anche lanciato il nuovo progetto: "A breve, inoltre, proprio a Ponte Pattoli sarà avviato il più importante degli interventi che stiamo perseguendo sul fronte dell’edilizia scolastica, quello per la nuova scuola da oltre 3 milioni. “In questi anni abbiamo cercato di ascoltare i quartieri, le associazioni, le società sportive, le proloco – ha detto il sindaco Romizi -. Così abbiamo individuato le priorità, sapendo che le risorse non sono infinite e, anzi, che le finanze andavano risanate. Abbiamo cercato di mettere mano a ferite che non potevano essere trascurate, come Fontivegge o i palazzi incompiuti di Ponte San Giovanni, ma abbiamo anche pensato all’asta del Tevere, includendo i centri lungo il fiume nel programma di Rigenerazione urbana".

I LAVORI AL CVA: SICUREZZA E RISPARMIO ENERGETICO

Il cva di Ponte Pattoli, più in dettaglio, è stato soprattutto interessato dalla rimozione e dalla bonifica dall’amianto presente nella copertura della sala principale, che è stata rifatta passando anche a una illuminazione più efficiente a led. L’intervento di adeguamento normativo e per l’ottenimento del certificato prevenzione incendi, a cura della Unità operativa Impianti sportivi, ha comportato un investimento di oltre 200mila euro. Effettuato l'efficientamento energetico. Il vecchio generatore di calore è stato sostituito con uno nuovo a condensazione, operazione che garantirà un notevole risparmio energetico, favorito anche dall’installazione di dispositivi per la regolazione della temperatura nei singoli ambienti. Altri lavori sono stati eseguiti dalla Unità operativa Edilizia scolastica: rifacimento del manto impermeabile della copertura, con rimozione del lastrico e dei pannelli isolanti termici e successivo riposizionamento; ristrutturazione delle murature interne con rifacimento di porzioni di intonaco; tinteggiatura di parte dei locali interni (importo di oltre 17.200 euro).

“L’intervento - ha spiegato Otello Numerini, assessore - si inscrive in un programma più ampio, finanziato con fondi per l’efficientamento energetico degli impianti, che sta riguardando centri di vita associativa e palestre in tutto il territorio comunale. Abbiamo iniziato a San Martino in Campo, con un investimento di oltre 200mila euro, proseguendo a Colombella, Montelaguardia, Ramazzano, Casaglia, Pianello, Sant’Orfeto e con gli interventi in corso a Balanzano e Fratticiola Selvatica. Alla nuova scuola di cui a breve inizieranno i lavori e al progetto di Rigenerazione Urbana finanziato dal Ministero, testimoniano l’attenzione dell’amministrazione comunale per quest’area”.

IL CAMPO SPORTIVO

I lavori, di importo pari a 26mila euro, sono consistiti nel rifacimento della centrale attraverso il risanamento del locale tecnico, nella sostituzione del bollitore per l’acqua calda e in migliorie dell’impianto idrico- sanitario degli spogliatoi. Il campo, inoltre, “sarà tra i cinque inclusi nel programma di Rigenerazione urbana. Obiettivo dunque migliorare il settore servizi per gli atleti, soprattutto per le giovanili, che sono al centro delle politiche di sostegno del Comune che sostiente uno sport per tutti e puramente formativo, più che competitivo.

“Le realtà oggi intervenute sono da sempre sensibili alle esigenze di questa importante frazione di confine, che negli anni ha subito trasformazioni sociali e culturali e che merita anche tutta l’attenzione dell’amministrazione comunale. Risale al maggio 2019 il mio primo sopralluogo all’impianto sportivo. Oggi, dopo due anni molto duri a causa della pandemia, diamo una risposta, contenti di sostenere la Usd Ponte Pattoli, che qui accoglie tutti i giorni famiglie e bambini rendendo un servizio anche alle frazioni vicine”, ha sottolineato l’assessore Pastorelli in occasione del taglio del nastro presso il campo Pucciarini. “Questo storico campo – ha quindi spiegato Pastorelli -, uno dei trenta che il Comune è chiamato a curare e rigenerare, ha beneficiato di un intervento di manutenzione straordinaria che ha riguardato la centrale termo-idraulica e gli spogliatoi”.