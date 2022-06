Perugia, ubriaco infastidisce i clienti nel parcheggio del bar e aggredisce i poliziotti: denunciato

Gli agenti della Questura di Perugia sono intervenuti, a Castel del Piano, su segnalazione del titolare di un bar a causa di un avventore che, ubriaco, stava infastidendo i clienti nel parcheggio.

L'uomo, un cittadino ucraino di 41 anni, è andato incontro ai poliziotti barcollando e proferendo frasi incomprensibili e alla richiesta di documenti l'uomo ha rifiutato. Vista la situazione, dovendo procedere all’identificazione, gli agenti lo hanno invitato a salire sulla vettura di servizio.

L’uomo, per tutta risposta, ha iniziato a sferrare calci e a gesticolare per non fare avvicinare gli operatori. Per evitare che lo scontro fisico potesse degenerare, i poliziotti hanno fatto ricorso allo spray in dotazione, per riportare l’uomo alla calma e neutralizzarne l’aggressività.

Dopo essersi tranquillizzato, il 41enne è salito in auto ed è stato accompagnato in Questura e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.