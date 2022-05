Perugia: auto in panne sul raccordo, file e rallentamenti da Ponte San Giovanni

Un'auto in panne sul raccordo, in direzione Perugia, prima della galleria Volumni, ha creato code e rallentamenti intorno alle 7.15 di oggi.

La vettura, una Yaris station wagon di colore grigio, si è bloccata sulla corsia di marcia del raccordo Perugia-Bettolle questa mattina presto, in concomitanza che l'aumento del traffico di auto in quel tratto stradale.

Subito si sono formate file a causa del restringimento di carreggiata e per la necessità degli automobilisti che percorrevano la corsia di marcia di spostarsi in quella di sorpasso per evitare la vettura ferma.