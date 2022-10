Rischia di perdere lavoro e permesso di soggiorno per colpa del Covid e della burocrazia

Rischia di perdere il lavoro e il permesso di soggiorno per colpa del Covid e della burocrazia.

Un cittadino straniero, difeso dall’avvocato Antonio Cozza, si è rivolto al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria per chiedere l’annullamento del diniego di concessione di permesso di soggiorno per lavoro espresso dalla Prefettura di Perugia.

L’uomo, già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, aveva fatto richiesta di conversione del titolo posseduto in permesso di soggiorno per lavoro subordinato in quanto assunto da una ditta di costruzioni.

Assunzione che, però, saltava a causa “della crisi economica determinata dall’emergenza sanitaria da Covid-19”, anche se poco dopo un’altra ditta lo assumeva.

Il problema si è verificato in quanto la documentazione per il permesso di soggiorno era stata presentata con i dati del primo datore di lavoro, quello che non aveva potuto assumere il dipendente.

Con una nota integrativa lo stesso “inviava la documentazione e le informazioni integrative” relative al nuovo rapporto di lavoro. Lo Sportello unico per l’immigrazione di Perugia, però, comunicava all’uomo il rifiuto del permesso di soggiorno perché “l’interessato aveva prodotto documenti relativi ad un datore di lavoro diverso rispetto a quello indicato nella domanda”.

Con l’instaurarsi del procedimento davanti al giudice amministrativo, infine, la Prefettura ha riesaminato la pratica dell’uomo e trovato i documenti integrativi, accogliendone la domanda e rilasciato il nulla osta alla conversione del titolo posseduto in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Così il Tar ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.