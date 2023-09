Perde il controllo della moto e cade, aveva un tasso alcolemico 3 volte superiore al limite

Gli agenti della polstrada di Perugia sono intervenuti lungo il raccordo Perugia – Bettolle dove era stato segnalato un incidente che aveva coinvolto un motociclista.

Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, dopo aver segnalato il sinistro e aver rallentato il traffico in sicurezza, hanno avvicinato una delle persone presenti – risultato essere il suocero del conducente – il quale, sentito in merito, ha raccontato che il genero – un cittadino italiano, classe 1984 – vittima dell’incidente, era stato accompagnato dal 118 presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia per accertamenti.

Mentre i poliziotti del distaccamento Polizia Stradale di Todi procedevano ai rilievi del caso, il 39enne, nel frattempo dimesso dall’ospedale, si è portato sul luogo dell’incidente.

Gli agenti lo hanno quindi sottoposto alla prova dell’etilometro che ha dato esito positivo.

Il motociclista, infatti, è risultato avere un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito.

Terminate le attività di rito, il conducente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada per aver provocato un incidente mentre era alla guida in stato di ebbrezza.

Considerato inoltre che l’incidente è stato provocato in orario notturno, al conducente è stata ritirata la patente ai fini della revoca con sanzioni amministrative pecuniarie raddoppiate.