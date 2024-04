Niente adeguamento per la pensione otto volte superiore al minimo Inps: "Pensionati elettori, votate chi può cambiare la legge"

Prende una pensione che supera otto volte il trattamento minimo Inps e non può usufruire dell’adeguamento all’inflazione. E anche la Corte dei conti, in funzione di giudice delle pensioni, dà ragione all’ente previdenziale e boccia il ricorso.

La ricorrente (ma i contenziosi pensionistici simili sono diversi), ex dipendente del Ministero dell’Istruzione collocata in quiescenza a carico dell’Inps Gestione ex Inpdap, ha dedotto di percepire un trattamento di quiescenza di importo lordo superiore ad 4.203,05 euro (nel cedolino di aprile 2024 l’importo era di 4.406,70 euro) “che supera almeno otto volte il trattamento minimo Inps”. Secondo la ricorrente la sua pensione diretta anticipata (ex-anzianità), è stata liquidata con il sistema misto a decorrere dal 1° settembre 2022 e che, però, sarebbe stata calcolata, con “notevole riduzione della perequazione automatica a causa delle limitazioni introdotte” dalla legge 197/2022, “che già limitavano l’adeguamento di alcune categorie di pensioni all’inflazione, determinando una sostanziale penalizzazione dei trattamenti di quiescenza di maggior importo”. Secondo la ricorrente la norma sarebbe discriminatoria e irragionevole.

Per i giudici della Corte dei conti, che hanno rigettato il ricorso, non si tratta di un tributo, cioè un prelievo coattivo finalizzato al concorso alle pubbliche spese, posto a carico di un soggetto passivo, ma di un “raffreddamento o di esclusione della rivalutazione delle pensioni non prevedono una decurtazione o un prelievo a carico del titolare del trattamento pensionistico e quindi non rivestono natura tributaria”. I giudici si spingono oltre: la legge è questa e l’Inps non può che applicarla, semmai “l’unica possibilità che residua ai pensionati elettori è quella di far valere la responsabilità politica del legislatore, sino a che non maturino i tempi e le condizioni per una eventuale riproposizione della questione a livello giurisdizionale”.