Redditi non dichiarati, tagliata la pensione di reversibilità: ma si tratta di crediti di imposta legittimi

L’Inps taglia la pensione di reversibilità per due anni sostenendo che la beneficiaria abbia incamerato redditi non dichiarati, ma tali da ridurre l’assegno. La Corte dei conti, però, dà ragione alla pensionata e ordina all’ente assistenziale di interrompere le trattenute e restituire quando non versato.

La pensionata, assistita dagli avvocati Francesco Elia e Salvatore Adorisio, ha subìto “il recupero di quote di pensione erogate negli anni 2019 e 2020, per superamento dei limiti reddituali, implicanti una riduzione dell’ammontare della pensione spettante”. Secondo l’Inps “la ricorrente avrebbe percepito in quegli anni ulteriori redditi, di entità tale da implicare una riduzione della pensione spettante”.

Secondo l’ente previdenziale l’ammontare dei redditi della pensionata si desumerebbe da un applicativo informatico che restituisce un dato di sintesi. Dato nel quale sarebbe confluito il credito d’imposta maturato nello stesso anno dalla donna.

Secondo la difesa e per i giudici contabili il credito d’imposta “non può essere considerato reddito nella situazione considerata. Si tratta piuttosto di una modalità di compensazione tra l'imposta dovuta e quella già versata, rappresentando quindi un meccanismo finalizzato a regolare gli importi relativi al carico fiscale sostenuto, non idoneo a generare redditi di qualsiasi natura, altrimenti si verificherebbe una forma di doppia imposizione”.

L’avviso di recupero emesso dall’Inps, inoltre, non conteneva, in ogni caso, alcuna ulteriore spiegazione, fatta eccezione per il mero dato numerico relativo al presunto reddito aggiuntivo, il quale non trova riscontro nell'esame del modello 730 della ricorrente”.

Ne consegue l’annullamento degli atti di recupero sulla pensione della donna, con condanna dell’Inps “ad interrompere la trattenuta ed a provvedere alla restituzione di quanto finora trattenuto, in relazione alla decurtazione operata sul

trattamento di reversibilità relativo alle annualità 2019 e 2020”.