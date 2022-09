Infortunio durante la leva, dopo 29 anni riconosciuto a un militare il diritto alla pensione

La lussazione alla spalla avvenuta durante la leva militare non gli dà diritto alla pensione privilegiata, ma l’ex militare fa ricorso alla Corte dei conti e vince, con tanto di arretrati.

Il militare, difeso dall’avvocato Benedetta Bellini ha citato in giudizio il Ministero della Difesache “gli ha sostanzialmente negato il diritto al trattamento privilegiato in quanto l’infermità riportata ‘lussazione scapolo-omerale dx’ – riconosciuta dipendente da causa di servizio durante il servizio di leva non lo aveva reso inabile al servizio militare incondizionato”.

L’infermità avrebbe dovuto essere “valutata soltanto all’atto del collocamento in congedo in ragione di quanto il servizio abbia inciso sull’eventuale aggravamento dell’infermità riportata”.

Il militare aveva riportato la lussazione durante il corso presso la Scuola Allievi Carabinieri di Benevento nel 1993. Era rientrato nell’Arma dopo la convalescenza e posto in congedo al termine della leva. Per poi rientrare nei Carabinieri e svolgere il servizio fino alla pensione per poi chiedere il trattamento privilegiato da inabilità al servizio.

Secondo i giudici contabili, nella funzione di giudice delle pensioni, hanno riconosciuto che “l’infermità oggetto dell’istanza di trattamento privilegiato tabellare è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio”, ma diversamente da quanto sostiene il Ministero nel respingere la richiesta, cioè “che il ricorrente è stato riammesso in servizio, con lo stesso grado posseduto all’epoca del congedo (carabiniere), mantenendo, dunque, lo stesso status di militare, con i medesimi compiti e funzioni di un qualsiasi carabiniere in servizio”, il cambiamento di rapporto di servizio sussiste e anche il diverso trattamento pensionistico.

Ne consegue l’accertamento del diritto “del ricorrente al trattamento privilegiato tabellare di ottava categoria e alla liquidazione dei ratei arretrati di pensione”.