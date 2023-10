Lavora per 20 anni tra reagenti ed esplosivi, la Corte dei conti gli concede la maggiorazione della pensione per l'ambiente insalubre

Lavora per venti anni al Polo militare di Baiano di Spoleto, ma non gli viene riconosciuta la speciale pensione prevista per militari e civili che hanno svolto mansioni per l’Esercito in quanto non avrebbe la qualifica di operaio, essendo un perito chimico.

L’ex dipendente, assistito dall’avvocato Giuseppe La Spina, ha presentato ricorso alla Corte dei conti, competente in materia pensionistica, per vedersi riconosciuto da Ministero della Difesa e Inps il beneficio previsto da un decreto presidenziale del 1973. Secondo il ricorrente “la richiesta maggiorazione gli è dovuta in ragione dell’attività prestata e riconosciuta insalubre, sebbene dopo il 30 marzo 1987 abbia rivestito la qualifica di perito chimico o funzionario amministrativo e che, venuta meno la distinzione tra operai ed impiegati a seguito della legge 312 va fatto riferimento ad un criterio oggettivo che privilegi l’effettivo svolgimento di attività insalubre”.

Secondo l’ente previdenziale e il ministero tale maggiorazione spetterebbe solo agli operai che hanno lavorato in ambienti insalubri, come può essere quello dell’impianto di munizionamento di Baiano, mentre il ricorrente, dopo aver lavorato come operaio nello stabilimento, era passato ad altro ruolo come perito chimico.

Per i giudici, invece, il diverso ruolo svolto dal ricorrente “non esclude l’effettivo disimpegno di attività e mansioni tecnico manuali aventi carattere di insalubrità come quelle certificate dalla stessa amministrazione”, quindi ha diritto alla maggiorazione della pensione, così come previsto dalla legge.