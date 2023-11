L'Inps sbaglia i conti e chiede indietro la pensione all'ex finanziere, la Corte dei conti annulla le trattenute sull'assegno mensile

“C’è un errore nel calcolo della sua pensione, deve restituire 12mila euro, ma non si preoccupi, tratteniamo i soldi dall’assegno mensile”, ma il finanziere andato in pensione dopo tanti anni di servizio non ci sta e si rivolge alla Corte dei conti e chiede il rispetto dei suoi diritti.

Il militare è andato della Guardia di Finanza “in quiescenza per anzianità” con il sistema misto, ma ad agosto del 2022 riceve una lettere dell’Inps con la quale gli viene comunicato “il recupero di un indebito per l'importo lordo di 12.597,27 euro (9.867,90 netti)” derivante dall’importo “della tredicesima mensilità superiore al dovuto”. La lettera comunica anche che “ai fini del recupero” è stata disposta “una trattenuta mensile sulla pensione di 340,91 euro per sette rate a decorrere dal mese di ottobre 2022 e con trattenute di 393,76 per 19 rate mensili dal mese di maggio 2023”.

L’ex militare si era rivolto alla Corte dei conti e ottenuto il ricalcolo della pensione secondo aliquota spettante agli ex appartenenti alle forze dell’ordine. Ottenendo un parere favorevole. L’errore si sarebbe creato nell’applicazione proprio del ricalcolo, con richiesta di restituzione delle somme erogate in più.

La Corte dei conti ha evidenziato come, sul recupero “dell’indebito pensionistico derivante dall’annullamento di una sentenza favorevole al pensionato sia da escludere la ripetibilità ove l’indebito sia derivato dalla esecuzione di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, poi riformata o annullata dall’appello” non si può imputare nulla a chi riceve l’assegno, tanto più quando l’indebito “debba essere fatta risalire per intero al comportamento della pubblica amministrazione”.

I giudici hanno accolto il ricorso, dichiarando la “parziale illegittimità del recupero, stante la buona fede del percipiente e considerati gli errori di calcolo che sono stati commessi dall’Istituto, che ha liquidato ben cinque volte la pensione della parte ricorrente”, riconoscendo la bontà del recupero dell’indebito finora operato e annullando le restanti rate.