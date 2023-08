Città di Castello, pensionato e invalido, "arrotonda" spacciando: arrestato

I Carabinieri del Radiomobile di Città di Castello hanno arrestato, a Trestina, 56enne pensionato, invalido civile, resosi responsabile del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo è stato fermato nel corso dei controlli del territorio disposti per il Ferragosto e trovato in possesso di circa un grammo di cocaina mentre era alla guida della sua autovettura. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altri sedici grammi di cocaina, oltre a 41 grammi di sostanza da taglio, e materiale per la pesatura e confezionamento.

Il 56enne è stato sottoposto all’obbligo di firma due volte al giorno presso la Stazione Carabinieri di Città di Castello in attesa di definire il procedimento con il rito abbreviato.