Pensa di comprare un'auto, ma è una truffa

La polizia di Assisi ha denunciato per truffa e sostituzione di persona una 41enne, con numerosi precedenti. La donna, indagata di recente per altri tre episodi di truffa, secondo la ricostruzione della polizia è riuscita a farsi accreditare 990 euro tramite vaglia sul proprio conto corrente con il trucco dell'auto in vendita.

La donna, per rassicurare la vittima, inviato una foto di un documento d’identità, poi risultato essere quello di un’altra vittima di truffa. Individuata e denunciata.