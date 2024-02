Pedone investito incassa il risarcimento, ma muore prima di ritirare la querela

Aveva investito un pedone ed era stato querelato, finendo sotto processo. Automobilista e investito, però, si erano messi d’accordo: ti pago il risarcimento, ma ritiri la querela. Tutto a posto, senonché il pedone era morto pochi giorni dopo aver ricevuto il denaro e non aveva fatto in tempo a ritirare la querela.

Secondo i giudici della Corte d’appello, però, “la mancata formalizzazione della remissione della querela dovuta a prematura scomparsa del querelante non impedisce al giudice di individuare una remissione tacita nell’adempimento di quelle condizioni cui il predetto l’aveva subordinata”.

La vicenda nasce a seguito dell’investimento di un pedone “in prossimità delle strisce pedonali da parte dell’imputato”. I due si erano accordati di chiudere la controversia sul piano civilistico, “impegnandosi a non coltivare più istanze risarcitorie e a rimettere la querela a fronte del ricevimento della somma concordata”.

Una volta ricevuto il denaro, però, il querelante non faceva in tempo a ritirare la querela “essendo deceduto per cause naturali di lì a pochi giorni senza lasciare eredi”. Per i giudici, però, “l’intenzione di non insistere nella pretesa punitiva, in quanto subordinata a una condizione realmente verificatasi, era stata già palesata”. Quindi si dà per accettata la remissione di querela e si chiude il caso.