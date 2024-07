Umbria, il pedone cade nella buca non segnalata, ma è anche un po' colpa sua: risarcimento tagliato

Il pedone denuncia l’infortunio per una buca non segnalata, ma non ottiene pienamente giustizia, perché i giudici della Corte d’appello di Perugia riconoscono il concorso di colpa: doveva stare più attento.

Il pedone “aveva esposto che giunto all’altezza della Chiesa del Sacro Cuore (a Terni, ndr), aveva posizionato un piede nella depressione, creata dalla terra di un’aiuola priva di albero, rispetto al bordo rialzato che la conteneva, costituito da una grata in ghisa parallela al piano della strada, ed era caduto rovinosamente in terra”.

Per i giudici della Corte d’appello di Perugia, sezione civile, in tema di responsabilità “per cose in custodia” seppure “non integri il caso fortuito, la condotta tenuta dal danneggiato può assumere rilevanza sotto il diverso profilo dell’accertamento del suo concorso colposo”. Nel caso si deve valutare “una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa e le conseguenze che ne sono derivate”. al pedone “danneggiato per aver inciampato su una buca consistente in un’aiuola vuota posta in una piazza pubblica”, quindi, va riconosciuto il danno per “la responsabilità del Comune”, ma anche rilevato “il concorso di colpa del pedone con proporzionale riduzione della somma dovuta dall’ente appellato a titolo di risarcimento, in quanto se avesse tenuto una condotta più attenta, in ossequio al principio di cautela gravante su ogni pedone, avrebbe verosimilmente notato l’alterazione dell’aiuola presente sul marciapiede e avrebbe potuto attivarsi per cercare di scongiurare la caduta o quantomeno per attenuarne gli effetti)”.

Per questo l’appellante che aveva “chiesto il risarcimento della somma complessiva di 521.080,98 euro”, se n’è visti assegnare 156.836,50 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (i suoi eredi in quanto il pedone è deceduto nel 2022).