Pedopornografia online, scatta l'operazione in tutta Italia: due arresti nel Perugino

Ventotto arresti e 51 decreti di perquisizioni in 38 province il bilancio di un'operazione, diretta dalla procura di Venezia e delegata dal Cncpo, contro la pedopornografia online. L'operazione, che ha visto impegnato uomini e donne della Polizia postale, ha consentito di arrestare per detenzione "di ingente quantità" di materiale pedopornografico 28 persone nelle province di Bergamo, Milano (due arresti), Pisa, Rimini (due arresti), Bologna, Cagliari, Ferrara, Napoli (due arresti), Pavia, Perugia, Roma, Sondrio, Venezia (due arresti), Pesaro, Ravenna, Torino (due arresti), Varese, Cremona, Messina, Palermo, Savona.

Altre 23 persone sono state denunciate per diffusione e detenzione di materiale di pornografia minorile nelle Province di Bari (cinque indagati), Campobasso, Rovigo, Perugia, Cremona, Milano, Torino (due indagati), Verona, Catania. Roma (due indagati), Trapani, Caserta, Napoli, Parma. Gli arresti sono stati tutti convalidati e sono state operate 19 misure cautelari. Nel corso dell'indagine, condotta per oltre sei mesi dagli agenti della Polizia postale di Venezia sotto copertura su una nota piattaforma di messaggistica, "sono stati monitorati circa 130 spazi virtuali, all'interno dei quali erano presenti utenti pedofili da tutto il mondo che scambiavano migliaia di foto e video di abusi su minori, per lo più in tenera età".