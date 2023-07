Perugia, pedina la ex e viola il divieto di avvicinamento: arrestato

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno arrestato in flagranza un italiano per violazione del divieto di avvicinamento all’ex compagna.

La donna ha chiamato la Polizia perché trovandosi in piazza Danti si era accorta della presenza dell’uomo, ad una distanza di circa dieci metri, intento ad osservarla con insistenza. I poliziotti hanno rintracciato il 35enne ed è emerso che non poteva trovarsi lì, essendo gravato da uno specifico divieto di avvicinamento all’ex compagna con l’obbligo di mantenersi ad una distanza di almeno 50 metri, assicurato attraverso il sistema di monitoraggio del braccialetto elettronico. Divieto imposto dal magistrato nell’ambito di un procedimento penale che lo vede indagato per i reati di atti persecutori ai danni della donna.

Gli agenti lo hanno poi sottoposto a perquisizione trovandolo in possesso di un coltello e di un apri bottiglie, del quale non è stato in grado di motivare il possesso, poi sottoposti a sequestro.

Gli agenti hanno quindi provveduto all’arresto in flagranza dell’uomo.