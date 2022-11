Perugia, paziente muore dopo l'esame in day hospital: indagati medici e infermieri

La Procura di Perugia ha aperto un fascicolo per la morte di un paziente al Santa Maria della Misericordia e disposto una serie di accertamenti dopo l’esposto dei familiari della persona deceduta.

Il paziente, un 73enne, è morto il 18 novembre scorso durante il ricovero in day hospital per sottoporsi a una broncocoscopia.

L’autopsia è stata fissata per giovedì 24 novembre 2022 e sono tati iscritti nel registro degli indagati, come atto formale per permettere la partecipazione di legali e consulenti, i sanitari che hanno operato.

L’uomo era stato sottoposto all’esame diagnostico la mattina, ma alcune ore dopo sarebbero insorte delle complicazioni che hanno portato al decesso dell’uomo senza che i medici potessero fare alcunché.