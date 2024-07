Si allontana dalla moglie e si perde in montagna: ritrovato dopo ore di ricerche. È successo a Nocera Umbra, in località Monte Alago. A lanciare l'allarme la donna che non ha visto tornare i marito dopo diverso tempo. Così sono partite le ricerche.

L'uomo è stato ritrovato e affidato al 118 per le cure del caso.