Paura in casa: si scaglia contro la madre e il fratello armato di due coltelli

La polizia ha arrestato un 38enne, cittadino italiano gravato da numerosi precedenti di polizia e da un divieto di avvicinamento nei confronti della ex moglie, per maltrattamenti in famiglia. È successo a Bastia Umbra. L'uomo, secondo la ricostruzione della Questura di Perugia, ha aggredito la madre e il fratello con due coltelli da cucina. L'intervento di un conoscente - che ha disarmato il 38enne - ha evitato il peggio. Il fratello, rimasto ferito al volto, ha raccontato ai poliziotti che lui e la madre "erano vittime delle violenze e delle aggressioni – verbali e fisiche - del fratello, dedito all’abuso di sostanze alcoliche".

Il 38enne - che anche davanti ai poliziotti ha continuato a minacciare di morte il fratello e la madre - è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e, su disposizione del Pubblico Ministero, rinchiuso nel carcere di Capanne, in attesa dell’udienza di convalida.