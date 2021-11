Paura a San Sisto: litiga al bar, mostra la pistola (giocattolo) e minaccia i presenti: denunciato

Momenti di paura a San Sisto. Si presenta al bar con una pistola giocattolo - priva del tappo rosso, replica perfetta di un’arma vera -, la mostra durante una lite e minaccia i presenti. Poi se ne va per le vie del quartiere. Una chiamata allerta la polizia di Perugia e gli agenti si precipitano sul posto.

L'uomo è stato rintracciato in un parcheggio. L’uomo, identificato come un cittadino di origini ucrain di 34 anni, con precedenti di Polizia per i reati di resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, era in possesso di una pistola giocattolo, priva del tappo rosso, replica perfetta di un’arma vera. Denunciato per minacce gravi e procurato allarme. L'arma giocattolo è stata sequestrata.