Pattuglione di Ognissanti nei luoghi "caldi" della città: multe e sequestri

La Questura di Perugia, con l’approssimarsi del ponte di Ognissanti e degli eventi in programma in tutta la provincia, ha intensificato i servizi di controllo del territorio con la predisposizione di mirati servizi e l’impiego di pattuglie della Questura, delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche.

Nel corso della settimana, i controlli hanno riguardato principalmente la zona della stazione Fontivegge, con particolare riguardo a via Campo di Marte, via Canali, via del Macello e via della Ferrovia e Piazza del Bacio con gli agenti che hanno controllato i vicoli, i sottopassaggi, i portici, lo skate park e tutte le aree circostanti la stazione.

Durante un controllo a piazza del Bacio, gli operatori hanno fermato un cittadino straniero, classe 1997, notato mentre era intento ad armeggiare in modo sospetto con alcuni oggetti. Dopo essere stato identificato, alla richiesta circa la sua presenza in quel luogo, il 25enne ha consegnato agli agenti un involucro di cellophane termosaldato contenente una sostanza marrone che, in seguito agli accertamenti della Polizia scientifica, è risultata essere un derivato dei cannabinoidi: sequestrata la sostanza stupefacente e contestata al giovane la sanzione amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Il servizio è poi proseguito con alcuni posti di controllo in via San Galligano Rimbocchi, arteria di collegamento tra la zona residenziale e la Stazione, e in via Piccolpasso per monitorare i flussi di traffico e verificare la presenza di persone sospette.

Gli operatori si sono quindi spostati nella zona dei parchi – Chico Mendez e Verbanella – dove hanno effettuato dei pattugliamenti appiedati per contrastare anche il fenomeno della prostituzione su strada.

Nel corso dell’attività straordinaria di controllo, i poliziotti hanno identificato 93 persone e monitorato 39 veicoli, contestando 2 sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada.