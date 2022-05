Pattuglione della Polizia a Perugia e provincia. Controlli in corso a Fontivegge e Ponti: posti di blocco ad Assisi e Foligno

Il progetto “Borghi Sicuri”, fortemente voluto dal Questore di Perugia Giuseppe Bellassai, procede senza sosta in tutta la provincia in vista anche della festività del 2 giugno. E' stato incrementato l’impiego di uomini e mezzi, sia nelle fasce diurne che notturne, con la finalità di prevenire in particolare il fenomeno dei furti in appartamento.



I servizi – che prevedono l’impiego del personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Perugia, del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, dei Commissariati di Assisi e Foligno – questa settimana hanno avuto inizio nel territorio di Foligno per poi proseguire nelle zone di Perugia, Assisi e Città della Pieve, senza tralasciare le frazioni appartenenti ai suddetti comuni, la zona della Stazione Ferroviaria di Fontivegge e la zona dei così detti Ponti.

Una particolare attenzione è stata rivolta anche alle zone di maggiore aggregazione sociale come i parchi urbani dove gli equipaggi dei vari Commissariati, insieme al Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, hanno effettuato numerosi posti di controllo e azioni di prossimità per allontanare malintenzionati. Il piano è in corso anche nel pomeriggio odierno proprio a Perugia nell’area di Fontivegge con l’impiego della task-force messa in piedi dal Questore.