Compra una patente, ma è falsa: maxi multa e auto 'sequestrata'

Compra una patente e paga 1.200 euro. E' falsa: fermato dalla polizia, denunciato e multato di 5.100 euro. E' successo a Perugia, lungo viale Centova. Gli agenti della polizia hanno fermato per un controllo un'auto con al volante un cittadino ivoriano di 49 anni. La patente che ha mostrato agli agenti aveva qualcosa di strano: il documento risultava non registrato e aveva delle strane anomalie. Le verifiche della scientifica hanno portato alla luce la verità: la patente è falsa. E l'auto è senza carta di circolazione.

L'uomo, scrive la Questura, ha raccontato agli agenti di aver acquistato il documento da uno sconosciuto che gli aveva offerto la possibilità di conseguire la patente di guida senza dover sostenere l’esame alla Motorizzazione, pagando una cifra di 1200 euro.

Il 49enne è stato denunciato per uso di documento contraffatto. All'uomo è stata anche contestata la violazione dell’articolo 116 del Codice della Strada per guida senza patente perché mai conseguita, con contestuale sanzione pecuniaria di 5.100 euro ed il relativo fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.

Al proprietario del mezzo - una 41enne di origini camerunensi - è stata invece contestata la violazione dell’articolo 116 del Codice della Strada per l’incauto affidamento del mezzo a persona non munita di patente di guida obbligatoria.