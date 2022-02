Gira di notte per la Flaminia con un coltello nel marsupio e patente di guida falsa: denunciato

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto hanno denunciato un cittadino straniero sudamericano per i reati di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere e falso materiale in atto pubblico per aver presentato agli operatori una patente di guida falsa.

L'uomo è stato controllato lungo la via Flaminia, in direzione Terni, durante i servizi di controllo del territorio insospettiti dal passaggio dell’auto a quell’ora della notte. Alla richiesta di esibire i documenti, gli agenti si sono accorti che nel marsupio dal quale l’uomo ha estratto la patente era presente anche un coltello a serramanico.

Proseguendo con i controlli, i poliziotti hanno riscontrato alcune anomalie sulla patente di guida polacca e sull’autenticità della stessa. Il documento presentava numerosi elementi non conformi ai parametri di legge. L’uomo non è stato in grado di fornire spiegazioni al riguardo.

L’uomo è stato identificato come cittadino extracomunitario di origini sudamericane, con numerosi precedenti di polizia tra i quali guida senza patente e uso di false generalità in precedenti controlli di polizia.

Terminati gli accertamenti di rito, l’uomo è stato multato per guida senza patente con fermo amministrativo del veicolo.

È stato denunciato per falsità materiale in atto pubblico dopo aver esibito agli operatori un documento presumibilmente contraffatto, nonché per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.