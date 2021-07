Passignano, incendio sulla collina: le fiamme interessano anche gli uliveti. Chiesto l'intervento del Canadair

Nel primo pomeriggio di oggi è scattato l'allarme. Tre squadre sul posto per arginare la potenza devastatrice del fuoco

Un incendio sta interessando la collina di Passignano sul Trasimeno dal primo pomeriggio di oggi. Le fiamme stanno interessando anche alcuni uliveti e sono presenti diverse abitazioni che al momento sono comunque al sicuro. Tre squadre dei Vigili del Fuoco sono sul posto; in azione anche un elicottero del Corpo ed è stato chiesto l’intervento del Canadair per arginare il fronte dell’incendio. I soccorritori parlano di un incendio partito da tre fronti diversi: Col Piccione, Rigonella e San Donato. Le indagini sono in corso e sono affidate ai Carabinieri.

IL VIDEO - L'incendio nei pressi di Castelrigone