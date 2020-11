Coronavirus, bollettino Passignano: oltre 70 positivi. "Cimiteri aperti ma occhio alle regole"

Sono 73 i positivi a Passignano sul Trasimeno, mentre le persone tra isolamento contumaciale e volontario si attestano intorno alle 80 unità. La maggior parte dei positivi o è asintomatico o con sintomi minimi. Soltanto per due persone si è reso necessario il ricovero in un centro Covid. I guariti definitivi dall'inizio della pandemia sono 61. "Nel giorno dei defunti - ha spiegato il sindaco Sandro Pasquali - raccomandiamo di entrare nei cimiteri muniti di mascherina e mantenere le distanze, i nostri cimiteri saranno aperti per visitare i nostri cari, ma sarà importante mantenere le regole all'interno degli spazi cimiteriali. Ringraziamo Protezione Civile per le attività di sanificazione nel territorio in queste ore. Rivolgiamo un saluto a tutte le persone in casa, in particolare a chi è ricoverato, ci rivedremo presto".

