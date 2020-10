Covid, i rioni del Palio di Passignano rimettono in moto la spesa a domicilio per anziani, malati e persone in isolamento

E a Passignano sul Trasimento, dopo una seconda ondata di contagi superiore a quella di primavera, riparte il servizio di volontariato passignanese di spesa alimentare e di medicinali con consegna a domicili. Lo portano avanti - in favore di anziani, malati e persone sole in isolamento - i volontari dei rioni del Palio delle Barche e le prenotazioni possono essere effettuate nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle 09 alle 21. Spesa massima 50 euro, da riporre in una busta chiusa che verrà ritirata da un volontario presso il vostro domicilio nel rispetto dei requisiti di legge (distanziamento, mascherina,...). La consegna sarà effettuata (salvo urgenze dovute alla necessità di farmaci) entro il pomeriggio del giorno seguente alla prenotazione, ancora secondo i requisiti di legge; l'eventuale resto verrà depositato in una nuova busta con il vostro scontrino.

Ecco chi chiamare: Rione Oliveto: Cristiana 380 5219585, Rione Centro Due: Giovanni 348 8229914, Rione San Donato: Antonella 335 1226558, Rione Centro Storico: Gabriele 338 5823882, Castel Rigone: Martina 340 3331547 - Sara 347 5463412 - Roberta 340 9377525. Attualmente i positivi in città sono ben 49 e 214 le persone in isolamento. Si registra anche una persona clinicamente guarita.