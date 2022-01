La droga nascosta in un tubetto di Vitamina C: arrestato con 20 grammi di coca, alla cliente ritirata la patente di guida

Nascondeva la droga in una piccola area verde e poi portava la dose al cliente in un parcheggio di un supermercato a Passignano Sul Trasimeno. Ma il traffico non è passato inosservato dai Carabinieri che subito dopo la cessione di un grammo di cocaina ad una 34enne del posto, hanno fatto scattare il fermo di un giovane stranieri di 24 anni. Sottoposto ad una perquisizione personale sono saltati in possesso altro 4 grammi di cocaina e quasi 300 euro, provento di spaccio. Ma questo era solo l'inizio: ai militari non era sfuggito un gesto del presunto spacciatore: prima di essere controllato all’interno della vegetazione, si era chinato a terra per controllare un qualcosa o nascondere.

Controllando l'area verde è stato ritrovato un tubetto in plastica per la Vitamina C al cui interno c'erano 16 involucri termosaldati per un peso complessivo di 16 grammi. Lo spacciatore presunto è stato portato in carcere a Capanne, mentre la cliente è stato segnalato alla Prefettura competente quale “assuntore” e le è anche stata ritirata la patente di guida.