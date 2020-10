Coronavirus, Passignano sul Trasimeno: aumentano gli attuali positivi nelle ultime 48 ore

Nelle ultime 48 ore è tornato a salire il numero degli attuali positivi a Passignano sul Trasimeno. Sono due le persone risultate positive al tampone. "I casi sono otto in totale. Il servizio Asl igiene e prevenzione sta selezionando i possibili contatti e come sempre verranno effettuati i tamponi sui contatti stretti di caso. Sul totale di 8 ricordiamo come 3 persone siano attualmente nel nostro territorio ma non residenti ed isolate dal momento del loro trasferimento a Passignano": ha spiegato il sidaco Sandro Pasquale. Il numero potrebbe salire ancora nelle prossime ore dato che alcune persone sono in isolamento in attesa dei risultati dei tamponi.



