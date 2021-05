Passignano, blitz all'alba: sgominato clan della droga. Tre arresti. Clienti da Perugia, Arezzo e Siena

La città lacustre, per la sua posizione, era stata scelta dai pusher per gestire clienti anche dalle province limitrofe fuori regione

I Carabinieri, dopo lunghe indagini iniziate nel periodo di lockdown, hanno sgominato un clan dello spaccio che operava su Passignano sul Trasimeno. Il capo, un albanese, è stato trasferito al carcere di Capanne, per altri due affiliati gli arresti domiciliari, un quarto elemento - ancora latitante - obbligo di dimora e di firma. Nell'indagine, fatta anche di lunghi appostamenti in borghese, sono state documentate, quotidianamente, alcune decine di vendite di dosi di cocaina in favore di soggetti provenienti dalla provincia di Arezzo, Siena ed ovviamente da quella di Perugia.

Fra i clienti - molti dei quali fermati - figuravano uomini e donne dell’età compresa tra i 19 ed i 65 anni, fra i quali imprenditori, operai, impiegati, studenti, casalinghe e pensionati, alcuni dei quali beneficiari di reddito di cittadinanza. Il clan, soprattutto il capo, era molto scrupoloso nel provare a non lasciare tracce, cambiando auto e avendo a disposizione numerose sim telefoniche. Lo scambio delle dosi spesso avveniva nelle più disparate località del comprensorio passignanese, come ad esempio piste ciclabili, isole pedonali, parcheggi cimiteriali e zone boschive.

Questa mattina alle prime luci dell’alba è scattato il blitz: diverse pattuglie dell’Arma e due unità cinofile del Centro Carabinieri di Firenze, hanno dato esecuzione alla ordinanza della Procura nei tre luoghi di dimora degli indagati: due in Passignano e uno nel comune di Corciano, nonché sono state eseguite perquisizioni domiciliari e personali. Sono stati sequestrati 6.860 euro in contanti, suddivisi in banconote da 20 e 50 euro, presumibile provento dell’attività di spaccio (da evidenziare che gli arrestati non svolgono alcuna attività lavorativa), diverse dosi di cocaina, 9 telefoni cellulari, 10 sim card e vari appunti contabili.