Passaggi a livello pericolosi, i sindacati ne chiedono l'eliminazione

Lo scontro tra un'automobile e un treno avvenuto a Rigali di Gualdo Tadino rinnova le perplessità sui passaggi a livello pericolosi, con i sindacati che ne chiedono l'eliminazione.

“Lo scontro tra un treno e un'auto avvenuto a un passaggio a livello a Gualdo Tadino, a pochi giorni dalla tragedia avvenuta in Calabria con dinamiche simili, ripropone un problema annoso che come organizzazioni sindacali abbiamo sempre denunciato: la sicurezza delle nostre linee ferroviarie ed in particolare la necessità di eliminare passaggi a livello estremamente pericolosi”. Lo affermano in una nota Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa e Fast Umbria.

"Si stanno spendendo milioni di euro sulle infrastrutture ferroviarie - continuano i sindacati - non è pensabile che ancora oggi si debbano registrare incidenti come quello di Gualdo Tadino, che solo per fortuna non ha avuto conseguenze ben più gravi. Le istituzioni umbre stanno perdendo tempo, i sindaci da una parte, la Regione dall’altra, devono intervenire in maniera seria per assicurare la sicurezza stradale e ferroviaria, proteggendo così anche i lavoratori del trasporto, che sono i primi a pagare le conseguenze di questo stato di cose”, concludono.