Passa con il semaforo rosso e centra un'auto che attraversava l'incrocio: a processo

Passa con il rosso e centra l’auto che stava attraversando l’incrocio e finisce sotto processo per lesioni personali.

L’imputato, difeso dall’avvocato Daniele Federici, è accusato anche di aver violato il codice della strada “perché con negligenza, con imprudenza ed imperizia” mentre si trovava alla guida della sua auto “percorrendo via Buozzi con direzione via Piero della Francesca” a Città di Castello, “giunto all’intersezione con via Pieve delle Rose, regolata da impianto semaforico, proseguiva la marca nonostante il semaforo indicasse luce rossa per la sua direzione”.

Una manovra che portava all’incidente con un altro veicolo, condotto da una signora “che svoltata in direzione centro-città avendo il semaforo verde”. L’imputato andava a colpire la fiancata laterale sinistra dell’altra vettura e la conducente riportava “cervicalgia da flesso estensione del collo” e una prognosi di guarigione di 12 giorni.

L’incidente è avvenuto il 13 giugno del 2018.