Le meditazioni preparate dagli scout di Foligno I accompagneranno il Papa nella Via Crucis

Il gruppo scout Foligno I è stato scelto da papa Francesco per preparare le meditazioni che accompagneranno la Via Crucis del Venerdì Santo di quest’anno (in programma il 2 aprile alle 21 in Piazza San Pietro).

L’Agesci Umbria accoglie la notizia con grande gioia e soddisfazione, e augura buon lavoro a tutto il gruppo. Il Foligno I si compone al momento di 21 capi e 145 ragazzi e ragazze tra lupetti, guide, esploratori, rover e scolte. Al gruppo il saluto dell’assistente ecclesiastico regionale, fra Damiano Romagnolo:

"Ringraziamo Dio per questa opportunità. È anche questa una possibilità di fare servizio, alla Chiesa e a quanti seguiranno la Via Crucis. È un modo bello per esprimere la nostra fede, la nostra sensibilità, il nostro modo da scout di leggere la realtà e di leggere il mistero della croce che si invera, che si incarna nella realtà. Ringraziamo il Santo Padre per questa bella possibilità, per questa gioia che ci dà a noi e al gruppo di Foligno, e ci uniamo con grande trepidazione a tutta la comunità capi e al gruppo che sta per preparare questo evento così bello".