Povertà e generosità, don Briziarelli: "Alla Caritas tanti chiedono, ma in molti continuano a donare"

Un'altra Pasqua vissuta con tante restrizioni, ma non "potremmo pensare che sia meno Pasqua" dice don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, nel prepararsi all’imminente Settima Santa, cuore della fede cristiana, che richiama credenti e persone di buona volontà a compiere anche opere di carità per tante famiglie in gravi difficoltà a causa della pandemia e non solo.

"Potremmo pensare che non valga la pena vivere questo Triduo, vivere questi giorni della Settimana Santa – prosegue don Marco Briziarelli – e invece oggi più che mai Gesù risorge, risorge nelle nostre difficoltà e nelle nostre sofferenze. Gesù viene a donarci speranza, una vita nuova, e come cristiani abbiamo bisogno di entrare in questo Triduo pasquale, di immergerci nella Passione e Morte di nostro Signore e risorgere con Lui per essere portatori di speranza, di un annuncio che la Vita ha vinto la Morte, che la Luce ha sconfitto le Tenebre".

E in preparazione alla Pasqua c'è anche l'invito alla carità. "«Lo vediamo tutti i giorni nel nostro servizio in Caritas: quanta gente continua ancora a donare sempre di più - commenta a conclusione della sua riflessione don Marco Briziarelli, che aggiunge - E’ un movimento di carità che sta facendo nascere qualcosa di bello nella nostra comunità diocesana. Tante famiglie, grazie alla carità di tante persone, si sentono meno sole e scoprono questa rinascita, questa risurrezione ogni giorno. Non passiamo che accogliere questo Gesù che risorge, non possiamo che essere portatori di Speranza e di Luce".