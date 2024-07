Pascoli sicuri, controlli della Forestale in tutta l'Umbria

I carabinieri forestali hanno effettuato 30 controlli in Umbria nelle aree dedicate al pascolo. Con relativo accertamento sulla presenza di concessioni, sulle norme che disciplinano il pascolo per la tutela del soprassuolo forestale.

Dai controlli eseguiti, riferisce il comando regionale dei carabinieri forestali, non sono emerse situazioni di particolare gravità da rilevare illeciti penali, ma sono stati accertati 2 illeciti amministrativi: 2 verbali di 175 euro per pascolo senza custodia e senza recinzione nel comune di Fossato di Vico e 5 comunicazioni all’Asl per i controlli e irrogazioni delle sanzioni per mancanza di documentazione sanitaria di movimentazione degli animali al pascolo.