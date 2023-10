LA CITTA' CHE CAMBIA Altro progetto di riqualificazione del Parco Chico Mendez: più verde, più giochi e arredi nuovi

Altro passo in avanti per riqualificare e ampliare l'offerta ludica nel parco Chico Mendez di Perugia. Il progetto esecutivo, elaborato dall’Agenzia forestale, è stato approvato dalla giunta comunale su proposta dell’assessore all’ambiente Otello Numerini ed ha un fondo di supporto di 10mila euro. Il progetto prevede una serie di opere per migliorare la situazione vegetazionale e l’arredo urbano di una parte del parco. Più in dettaglio, saranno messi a dimora nuovi alberi che amplieranno la biodiversità dell’area e saranno fornite nuove attrezzature ludiche (tra cui due altalene) e altri arredi per accrescere la fruibilità. “L’intervento è volto alla riqualificazione - ha spiegato l’assessore Numerini - di uno dei parchi più grandi di Perugia e di particolare importanza sociale, vista l’ubicazione vicino al centro abitato, ai poli scolastici, al percorso verde di Pian di Massiano. Un luogo destinato allo svago, allo sport, all’incontro e all’integrazione sociale che intendiamo valorizzare”.