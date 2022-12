Parco del Bellocchio, approvata l'area giochi per bambini: donate le strutture ludiche, ecco quali

Il Consorzio Auriga ha acquistato e donato al Comune aluncuni giochi ludici per bambini da posizionare al Parco del Bellocchio. Si tratta di un’altalena doppia ecoplay, mattonella antitrauma, scivolo singolo e gioco a molla inclusivo, cottage Primavera. Il piccolo parco giochi entrerà a far parte del progetto di riqualificazione urbana delle aree degradate. "Si tratta di un intervento volto a rigenerare l’area del Bellocchio e Madonna Alta - ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Otello Numerini - attraverso la riqualificazione dell’arredo urbano, promuovendo cosi un modello di condivisione sostenibile e mettendo al centro il protagonismo dei soggetti come il Consorzio Auriga molto attiva sul parco".