Parcheggio Pellini e lavori, la luce in fondo al tunnel (dei problemi): i cantieri e il voto del consiglio comunale

Tra un anno esatto il parcheggio Pellini potrà contare su tutti i suoi piani sosta. Stiamo parlando ad una delle aree di sosta cruciali per il centro storico perugino. L'inizio dei lavori (secondo piano) è previsto per l'inizio del 2021, la conclusione del cantiere è datata (ancora genericamente) estate 2021. Questo è il piano comunale a grandi linee. Intanto ieri è stato approvato a maggioranza in consiglio comunale un ordine del giorno sulla riapertura del parcheggio Pellini.

“La chiusura della parte superiore - hanno spiegato i consiglieri Croce e Zuccherini - è stata fatta per motivi di sicurezza della struttura, ma già da prima di quella data è stato dato il via a una progettazione che portasse ad una soluzione non tampone ma definitiva e duratura. Il progetto attuale –proseguono- prevede la sostituzione dell’attuale struttura in legno, artigianale, con una di uguali dimensioni in calcestruzzo, che rispetti e tuteli la bellezza del centro storico pur in assenza di particolari vincoli nell’area, lasciando anche spazio ad un possibile ampliamento futuro. E’ passato ormai molto tempo dalla chiusura del piano superiore del parcheggio, ma ancora la parte dell’area di sosta è chiusa ed in attesa di lavori”.

Secondo i consiglieri, soprattutto in questa fase e in vista della riqualificazione delle scale mobili poste a fianco del parcheggio, sarebbe del tutto opportuno porre rimedio anche alla riqualificazione e riapertura completa del parcheggio, anche al fine aiutare i commercianti di via dei Priori, particolarmente penalizzati dai lavori di riqualificazione delle scale mobili, oltre che dalla crisi legata alla diffusione del coronavirus. Nell'ordine del giorno si chiede all’amministrazione i farsi carico di queste problematiche e ad attivarsi affinché vengano risolte al più presto, rendendo interamente operativo il Parcheggio Pellini in breve tempo.

La consigliera Casaioli (Progetto Perugia) ha annunciato un voto a favore da parte dell’intera maggioranza, in considerazione dell’importanza del parcheggio Pellini per la città. Da tanto tempo – ha rimarcato – si parla della ristrutturazione e della riapertura del secondo piano della struttura, costruito ab origine solo per un uso temporaneo, ma ora diventato necessario anche alla luce delle modifiche al prg previste per quell’area.