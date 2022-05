Parcheggia l'auto e aspetta i clienti, ma arriva la Polizia: beccato con la droga nel cassetto portaoggetti

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno fermato un albanese, classe 1997, trovato in possesso di droga e 1.500 euro in contanti.

L’uomo era all'interno della sua auto, posteggiata lungo una via di Ponte San Giovanni. Alla vista degli agenti ha cercato di nascondersi acquattandosi sul sedile del conducente.

I poliziotti lo hanno visto e si sono avvicinati per un controllo. Il veicolo è risultato intestato ad un cittadino italiano con precedenti di polizia per reati conto il patrimonio e per spaccio di sostanze stupefacenti.

Ulteriori approfondimenti hanno consentito agli agenti di trovare un portafoglio con 1.500 euro in contanti e due telefoni cellulari. Nel vano portaoggetti, gli operatori hanno recuperato un involucro contenente cocaina.

Droga, denaro e i due cellulari sono stati sequestrati e il 25enne è stato denunciato per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.