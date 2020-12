Papiano, evacuata palazzina dopo fiamme e fumo: a fuoco il garage

Notte di paura per gli abitanti di una palazzina a Papiano di Marsciano che è stata fatta evacuare dopo un incendio. Le fiamme sono divampate direttamente dal garage e il fumo velocemente ha conquistato lo stabile. Praticamente è andato distrutto tutto il materiale presente all'interno del locale ma grazie all'interno dei vigili del fuoco è stato evitato il peggio. Le cause dell'incendio: probabilmente si è trattato di un corto circuito. Sul posto anche il funzionario di turno per le verifiche alla struttura. Nessuna persona coinvolta, purtroppo a causa dell'incendio è stato possibile salvare soltanto un gattino mentre l'altro è morto.