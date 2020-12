Paolo Rossi, commovente tributo al Curi. La moglie Federica: "Orgogliosa di essere perugina"

"Sono orgogliosa di essere perugina per tutto l'amore che avete dato a Paolo. Sapere che i monumenti sono stati illuminati per lui mi ha aperto il cuore". Sono le parole di Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi che la città di Perugia e il Grifo hanno voluto omaggiare questa mattina dopo la toccante cerimonia celebrata dal cappellano biancorosso padre Mauro Angelini.

Del furto subito ieri nel giorno dei funerali Federica non ha voluto invece parlare: "È stato un dolore ulteriore - ha spiegato ai giornalisti che glielo chiedevano - ma non voglio rispondere, perché voglio che questa giornata di saluto a Paolo sia solamente bella".

A ricordare Pablito, il cui feretro è stato adagiato sul prato del campo che aveva cavalcato nella stagione 1979/80 e ricoperto da corone di fiori, sciarpe e una maglianumero 9 del Perugia - il presidente del Grifo Massimiliano Santopadre, il tecnico Fabio Caserta e una delegazione della squadra capitanata da Federico Melchiorri.

Ma anche gli ex grifoni Walter Novellino e Franco Vannini e il sindaco di Perugia, Andrea Romizi: "Più che il calciatore io ho conosciuto la persona - ha detto il primo cittadino - e proprio per il suo profilo umano per me restetà per sempre il campione". Dal Perugia calcio, che oggi (ore 15) indosserà una maglia dedicata a Pablito nel match contro la Virtus Verona, arriva intanto una proposta "Se la famiglia vorrà - spiega il presidnete Santopadre - potremmo intitolare a Paolo il settore giovanile".