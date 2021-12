Posto di blocco a Pantalla e sequestro importante di coca: arrestata una donna, oltre 400 dosi di polvere bianca

Stava trasportando un grosso quantitativo di cocaina quando per caso è stata fermata per un controllo di routine dei Carabinieri a Pantalla. La donna, alla guida di un auto di grossa cilindrata, ha iniziato subito a dare segni di grande tensione e da qui alla decisione di portarla in caserma per effettuare dei controlli al mezzo. E' stato trovato un involucro con 100 grammi di cocaina che immessa sul mercato sarebbe stata divisa in 410 dosi. L’arrestata, dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Spoleto, che ha coordinato le attività, è stata portata nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari.