Si addormenta sul treno, scende alla stazione sbagliata e va nel panico: soccorsa da polizia e 118

Si addormenta sul treno, scende alla stazione sbagliata, perde la coincidenza e va nel panico. Donna soccorsa da polizia e 118 e portata in ospedale. E' successo a Spoleto, con gli agenti allertati da un passante a cui la donna aveva chiesto aiuto.

La signora ha spiegato ai poliziotti di aver preso il treno per Orvieto dalla Stazione di Milano ma aver perso la coincidenza per la destinazione perché si era addormentata. La donna ha chiesto al 118 di essere portata in ospedale per accertamenti. I poliziotti hanno contattato i familiari.