Coronavirus, anche nella piccola Panicale cresce il numero dei positivi e delle persone in isolamento

Anche a Panicale nuovo caso di coronavirus e ben 15 persone in isolamento fiduciario. Il bollettino è stato diramato dal sindaco Giulio Cherubini: "Registriamo un nuovo caso di contagio (paziente con sintomatologia lieve), avvenuto nel luogo di lavoro al di fuori del nostro territorio. Come sempre, gli operatori sanitari e l’amministrazione sono al lavoro per l’assistenza e per il contenimento del contagio". Sono invece definitivamente guariti tutti i concittadini dei due nuclei familiari contagiati nel mese scorso, ad eccezione di un concittadino per cui si attendono gli ultimi responsi. Il quadro sanitario a Panicale (dall’inizio della pandemia) è al momento il seguente: 2 positivi, 15 guariti, 15 in isolamento fiduciario, 557 isolamento concluso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.