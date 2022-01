Pandemia in Umbria, l'ultima analisi di Agenzia Umbria Ricerche: la curva sta scendendo e il nuovo fattore Covindex

Il monitoraggio quasi in tempo reale della crescita della pandemia, tuttavia, rimane fondamentale per i responsabili politici e i funzionari della sanità pubblica che devono prendere decisioni informate sull'opportunità di imporre blocchi o consentire determinate attività. Il numero effettivo di riproduzione Rt è l'indice standard utilizzato in molti paesi per questo obiettivo. Tuttavia, è noto che a causa dei ritardi tra l'infezione e la registrazione del caso, il suo utilizzo per il processo decisionale è alquanto limitato. Per questo motivo da poche settimane è stato adottato un nuovo indice, il Covindex, che permette quasi in tempo reale il monitoraggio dell'evoluzione pandemica.

L'interpretazione è stimata modellando il tasso di positività al test (Tpr) con un modello di regressione beta GAM. Il Tpr è una statistica facilmente calcolabile, definita come la frazione di tutti i test covid19 eseguiti in un determinato giorno che sono effettivamente positivi. Questa metrica può essere utilizzata per comprendere la diffusione del virus, ma offre anche una misura di quanto adeguatamente un Paese stia testando. Il Tpr può essere elevato se il numero di test positivi è troppo alto, ma anche se il numero di test totali è troppo basso. Inoltre, essendo un indice basato sulla stima di un modello statistico, è possibile fornire delle previsioni a breve termine accompagnate da intervalli di incertezza.

Nella nostra regione fino all’inizio di dicembre il valore stimato ha fluttuato tra 0.8 e 1.2 senza particolari picchi. Successivamente il valore cresce rapidamente fino a toccare il valore di 1.75 nella settimana di Natale, per poi decrescere altrettanto velocemente. Al momento attuale si attesta intorno a 0.8 e si prevede che rimanga tale nelle prossime settimane. Da notare che il valore 1 è superiore anche alla banda di incertezza, per cui, a meno di fatti nuovi che intervengano (connessi con la riapertura delle attività lavorative e delle scuole), è ragionevole supporre - secondo gli studi di Agenzia Umbria Ricerche condotti da professore Luca Scrucca - che la curva dei contagi continui la sua discesa anche nelle prossime settimane.

Osservando anche l’andamento del tasso di positività, cioè il rapporto tra i casi positivi ed i corrispondenti tamponi molecolari, la situazione è risultata nel complesso piuttosto tranquilla fino all’inizio di dicembre, con valori stimati del tasso di positività attorno al 5%. Invece, durante l'ultimo mese dell'anno scorso si è assistito ad repentino incremento dei casi con un aumento dei 25%, ovvero 5 volte il valore di inizio mese. Fortunatamente - come confermato dall'analisi del professore Scrucca - a partire dai primi giorni del 2022 la curva mostra un deciso decremento, seppure ad un ritmo inferiore rispetto a quello con cui era cresciuta.

Ultimamente si è parlato anche di indice di riproducibilità (ormai noto con la sigla Rt), cioè l’indice al tempo t dipendente della trasmissione del virus in valore numerico, mettendo in rapporto gli attuali sintomatici con i possibili nuovi contagi. Se il valore Rt è superiore a 1, significa che le probabilità di trasmissione aumentano. Più il valore è alto, più sono segnalati nuovi casi di contagio. Viene elaborato e calcolato entro un periodo di tempo stabilito in partenza, di solito ogni settimana. Tuttavia un grave limite a questo strumento è che necessita per la sua stima di dati vecchi di almeno due settimane. In pratica, in momenti di rapida evoluzione della pandemia, come quello cui abbiamo assistito nel dicembre scorso, si rivela non perfettamente idoneo.