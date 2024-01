Tocca "solamente" il seno di una donna al parco, per i giudici non è violenza sessuale

Toccare il seno a una donna in un parco, senza palpeggiarla in altre parti pur avendone l’opportunità, non è violenza sessuale, ma solo molestia e vale una condanna a 1 anno e dieci mesi.

Secondo i giudici della Corte d’appello “la condotta dell’imputato che cerchi di toccare il seno della vittima senza mai realizzare effettivi palpeggiamenti, pur essendo ‘appiccicato’ al corpo della donna, configura il delitto di molestie e non la fattispecie più grave di tentata violenza sessuale”.

La sentenza è relativa al caso di un uomo che ha avvicinato una donna in un parco e mentre questa stava camminando, aveva “allungato le mani con l’intento di toccarle il seno”. L’uomo, però, “non aveva posto in essere una condotta violenta e aggressiva della libertà sessuale della donna in quanto, pur trovandosi attaccato alla persona offesa, come da questa dichiarato, non aveva cercato di toccarla con fare invasivo anche in altre zone erogene malgrado ne avesse avuto la concreta possibilità”.