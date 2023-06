Perugia 1416, trionfa per la prima volta Porta Eburna: vittoria in rimonta, il voto al corteo fa la differenza

Il Magnifico Rione di Porta Eburnea ha vinto il Palio dell’ottava edizione di Perugia1416, la rievocazione storica che si è tenuta nel centro storico perugino da giovedì 8 a domenica 11 giugno, organizzata dall’Associazione Perugia1416 Aps, con il patrocinio e il sostegno del Ministero della Cultura, della Giunta regionale della Regione Umbria, dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, del Comune di Perugia, di Fondazione Perugia e della Camera di Commercio dell'Umbria.

I verdi hanno trionfato con 70 punti dopo aver vinto il Corteo ed essersi classificati secondi alla corsa del drappo (conquistata da Porta Sant'Angelo). Dietro Eburnea si sono classificati Porta Sant’Angelo (66), San Pietro (63), Porta Sole (55) e Porta Santa Susanna (44).

A proclamare il vincitore è stato Braccio Fortebracci che, sulla scala di palazzo dei Priori, ha formulato il discorso finale e ha infilato al collo del Capitano del Rione di Porta Eburnea, Federico Mazzi, la solenne catena con medaglia (un grifo bianco in campo rosso, già nel 1416 ed a tutt’oggi stemma di Perugia). Consegnato al Console Stefano Cascianelli anche il Palio della vittoria, che porta la firma di Alessandro Sciscione, studente dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia (risultato vincitore del concorso il "Palio d'artista").

Presenre tra il pubblico l'assessore alla cultura Leonardo Varasano e Roberta Ricci, vicepresidente del consiglio comunale delegata a Perugia1416 che ha sfilato nel corteo. Speaker d’eccezione della giornata Enrico Brunetti dei Giochi de le Porte di Gualdo Tadino. Tanta partecipazione e grande entusiasmo da parte di tutti i rionali e non.



CLASSIFICA: 1) Porta Eburnea 70 punti, 2) Porta Sant’Angelo 66, 3) Porta San Pietro 63, 4) Porta Sole 55, 5) Porta Santa Susanna 44.



Albo d'oro Palio - Il Palio è stato vinto nelle precedenti edizioni per tre volte da Porta Santa Susanna (2016, 2017, 2019) e una volta da Porta Sole (2018) e da Porta Sant’Angelo (2022); simbolicamente, non essendo stato conteso causa pandemia, nel 2020 è stato donato alla città di Perugia, e nel 2021 agli operatori economici del Centro Storico.



I nomi degli atleti del Rione Porta Eburnea - Tiro con l'arco: Marco Crisantemi, Tiziana Crocioni, Mirco Micucci. Mossa alla torre: Alessio Steri, Giovanni Ferretti, Luigi Gagliardoni, Matteo Vacca, Paolo Macchioni, Fabio Beccari, Umberto Pelliccia, Stefano Nicolini (fanti), Roberto Frattini (maresciallo). Corsa del drappo: Davide Focardi, Emanuele Perri, Filippo Cimarelli, Francesco Patumi, Mario Cetrini, Stefano Marri