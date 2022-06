INVIATO CITTADINO | Come mi prendo cura del Grifo inserito nel medaglione lapideo al secondo pianerottolo della scalea dei Priori

Come mi prendo cura del Grifo inserito nel medaglione lapideo al secondo pianerottolo della scalea dei Priori. Tutta la scala ripulita, ritinteggiata in un bianco accecante, con intonaci risarciti e consolidati. Un’operazione attesa da anni. I lavori in Galleria hanno fatto il miracolo di riportare a dignità questa sezione del Palazzo Comunale.

Siamo al livello della Sala dei Notari e dell’accesso alla Sala del Malconsiglio e alla prestigiosa Sala Rossa. Sull’architrave della porta che collega con la Sala dei Notari spicca un grifo scolpito su pietra arenaria. Era ormai poco leggibile, completamente nero. Ecco perché una restauratrice, in cima a un trabattello, toglie il materiale con cui ha effettuato impacchi per liberarlo da sovrastrutture e incrostazioni. Ne esce un capolavoro quale, fino ad oggi, non era dato distinguere. Un elemento in più per impreziosire la salita verso la Galleria che s’inaugura proprio domani.