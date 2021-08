Foligno, palazzina dichiarata inagibile dopo l'incendio e il crollo del tetto

I Vigili del fuoco di Foligno hanno operato dalle 15.30 alle 18.40 di oggi per spegnere le fiamme che hanno interessato una palazzina a due piani nella zona di Santa Maria in Campis.

Sul posto si è recata subito la squadra del distaccamento di Foligno con 3 mezzi più un'autobotte proveniente dalla sede centrale di Perugia.

A seguito dell’incendio c’è stato il crollo parziale del tetto. Sul luogo dell’incendio è arrivata in supporto anche la seconda partenza di Perugia.

L’intervento in via Mancinelli è terminato intorno alle 18.40 e, secondo le prime stime, l’abitazione ha subito ingenti danni che hanno determinato l’inagibilita dello stabile. Da accertare le cause dell'incendio. Non ci sono state persone ferite o intossicate dal fumo.